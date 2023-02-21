Курочкина Пелагея Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Курочкин Михаил Диомидович
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Курочкин Николай Диомидович
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Зубарева Юлия Диомидовна
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно