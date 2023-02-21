Курочкина Пелагея Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Пелагея Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Курочкин Михаил Диомидович

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Курочкин Николай Диомидович

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Курочкин Яков Диомидович

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Курочкин Иван Диомидович

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Зубарева Юлия Диомидовна

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
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