Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1908

Дата смерти

13.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаяров Газиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаяров Газиз

Рождение ребёнка
27.04.1930

Сын: Бикмаматов Рустам

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
12.10.1931

Дочь: Хайрутдинова (Бикмаматова) Сара

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
04.08.1936

Дочь: Низамова (Бикмаматова) Раиса

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
27.01.1939

Сын: Бикмаматов Галей

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
24.07.1940

Дочь: Каримова (Бикмаматова) Альфия

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
13.11.1953

Сын: Хаяров Наиль

Отец ребёнка: Хаяров Газиз

Смерть
13.01.1984

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