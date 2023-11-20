Александрович Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрович Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1935

Дата смерти

06.04.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1966

Сын: Александрович Валерий

Отец ребёнка: Александрович Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пурин Рональд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александрович Иосиф

Смерть
06.04.1994
Похороны
Неизвестно
Кладбище Янкишки
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