Александрович Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1935
Дата смерти06.04.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1966
Отец ребёнка: Александрович Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пурин Рональд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александрович Иосиф
Смерть
06.04.1994
Похороны
Неизвестно
Кладбище Янкишки