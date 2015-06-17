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Литвинцева Софья Игоревна
Литвинцева Софья Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.2015
Пол
Женский
Отец
Литвинцев Игорь Геннадьевич
19 г.р.
Мать
Литвинцева Ольга Леонидовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2015
Отец:
Литвинцев Игорь Геннадьевич
Мать:
Литвинцева Ольга Леонидовна
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