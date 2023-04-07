Резинкина (Ясырева) Полина (Пелагея) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резинкина (Ясырева) Полина (Пелагея) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1902

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 1939
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