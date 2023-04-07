Резинкина (Ясырева) Полина (Пелагея) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1902
Дата смертиОколо 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 1939