Наталия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1826

Сын: Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.04.1830

Сын: Семён Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.11.1835

Муж: Стефан Иванов

с.Ревякино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1837

Сын: Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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