Наталия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1826
Сын: Георгий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
06.04.1830
Сын: Семён Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Бракосочетание
01.11.1835
Муж: Стефан Иванов
с.Ревякино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1837
Сын: Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно