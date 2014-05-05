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Смышляева Вероника Евгеньевна
Смышляева Вероника Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.2014
Пол
Женский
Отец
Смышляев Евгений Михайлович
1984 г.р.
Мать
Смышляева Анастасия Петровна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2014
Отец:
Смышляев Евгений Михайлович
Мать:
Смышляева Анастасия Петровна
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