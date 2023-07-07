Поташова (Янцева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поташова (Янцева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1965

Отец: Янцев Иван Алексеевич

Мать: Янцева Любовь Лукьяновна

Рождение ребёнка
14.05.1989

Дочь: Михайлова Мария Александровна

Отец ребёнка: Поташов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.1993

Дочь: Бауэр Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Поташов Александр Николаевич

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