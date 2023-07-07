Поташова (Янцева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1965
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1965
Отец: Янцев Иван Алексеевич
Мать: Янцева Любовь Лукьяновна
Рождение ребёнка
14.05.1989
Дочь: Михайлова Мария Александровна
Отец ребёнка: Поташов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.12.1993
Дочь: Бауэр Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Поташов Александр Николаевич