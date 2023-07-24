Зданович Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зданович Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

10.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1937

Сын: Зданович Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Зданович Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосад Нина Михайловна

Отец ребёнка: Зданович Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зданович Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Зданович Дмитрий Фёдорович

Смерть
10.01.1993
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