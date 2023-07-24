Зданович Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти10.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1937
Сын: Зданович Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Зданович Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосад Нина Михайловна
Отец ребёнка: Зданович Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зданович Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Зданович Дмитрий Фёдорович
Смерть
10.01.1993