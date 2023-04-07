Егор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Илья Сергеевич
Мать: Христина Степановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Никита Егорович
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Михайловна
Смерть
Неизвестно