Егор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Илья Сергеевич

Мать: Христина Степановна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Никита Егорович

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Михайловна

Смерть
Неизвестно
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