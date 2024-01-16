Цыпышева Тупычканова Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпышева Тупычканова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тупычканов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Цыпышев ПАВЕЛ Андреевич

Отец ребёнка: Цыпышев Андрей Мартемьянович

Бракосочетание
09.02.1796 ст.

Муж: Цыпышев Андрей Мартемьянович

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
мк 1796 год ф 37.оп.1.д.262б
Смерть
Неизвестно
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