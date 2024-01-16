Цыпышева Тупычканова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тупычканов Михаил
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Цыпышев Андрей Мартемьянович
Бракосочетание
09.02.1796 ст.
Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
мк 1796 год ф 37.оп.1.д.262б
Смерть
Неизвестно