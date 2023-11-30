Коротченков Яким Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
04.03.1881 ст.
Сын: Коротченков Антон Якимович
Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.
Дочь: Коротченкова Матрёна Якимовна
Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1888 ст.
Сын: Коротченков Виктор Якимович
Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1890 ст.
Сын: Коротченков Тарас Якимович
Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
21.06.1893 ст.
Сын: Коротченков Пётр Якимович
Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна
Смерть
Неизвестно