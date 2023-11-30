Коротченков Яким Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротченков Яким Дмитриевич

Коротченков Яким Дмитриевич

Место рождения

Денисово

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1878 ст.

Жена: Коротченкова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
04.03.1881 ст.

Сын: Коротченков Антон Якимович

Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.

Дочь: Коротченкова Матрёна Якимовна

Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
26.01.1888 ст.

Сын: Коротченков Виктор Якимович

Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1890 ст.

Сын: Коротченков Тарас Якимович

Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1893 ст.

Сын: Коротченков Пётр Якимович

Мать ребёнка: Коротченкова Лукерья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close