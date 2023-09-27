Яковлева Акилина Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Акилина Савиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Яковлев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Макарович

Рождение ребёнка
12.11.1893

Дочь: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Макарович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Яковлева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Макарович

Рождение ребёнка
18.12.1899

Дочь: Яковлева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий Макарович

Смерть
Неизвестно
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