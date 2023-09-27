Яковлева Акилина Савиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1886
Отец ребёнка: Яковлев Василий Макарович
Рождение ребёнка
12.11.1893
Дочь: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Макарович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Яковлева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Макарович
Рождение ребёнка
18.12.1899
Дочь: Яковлева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно