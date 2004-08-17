Моносова (Моносова) Сара (София) Лейбовна (Львовна)
Место рождения
Дата рождения25.07.1917
Дата смерти17.08.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1917
Рождение ребёнка
04.11.1945
Сын: Кац Борис
Отец ребёнка: Кац Арнольд Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордин Ракель
Отец ребёнка: Кац Арнольд Моисеевич
Смерть
17.08.2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Преоброженское еврейское кладбище, Санкт-Петербург, Россия