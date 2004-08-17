Моносова (Моносова) Сара (София) Лейбовна (Львовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моносова (Моносова) Сара (София) Лейбовна (Львовна)

Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.07.1917

Дата смерти

17.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1917

Отец: Неизвестно Лев (Лейба-Янкель) Ионович

Мать: Моносова Лея-Итта (Ида) Израилевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.11.1945

Сын: Кац Борис

Отец ребёнка: Кац Арнольд Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордин Ракель

Отец ребёнка: Кац Арнольд Моисеевич

Смерть
17.08.2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Преоброженское еврейское кладбище, Санкт-Петербург, Россия
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