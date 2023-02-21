Стадницкий Арсений (Авксентий) Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтадницкий Арсений (Авксентий) Георгиевич

Стадницкий Арсений (Авксентий) Георгиевич

avatar

Место рождения

с. Комарово, Кельменецкий р-н, Черновицкая обл., Украина

Дата рождения

03.02.1862

Дата смерти

10.02.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Комарово, Кельменецкий р-н, Черновицкая обл., Украина
Место жительства
С 1870 по 1874
г. Единец, Молдавия
Место жительства
С 1874 по 1880
г. Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1880 по 1885
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1885 по 1895
г. Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1895 по 1897
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1897 по 1903
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1903 по 1910
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1910 по 1922
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1925 по 1926
г. Ашхабад, Туркмения
Место жительства
С 1926 по 1936
г. Ташкент, Узбекистан
Смерть
10.02.1936
г. Ташкент, Узбекистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close