Стадницкий Арсений (Авксентий) Георгиевич
Место рожденияс. Комарово, Кельменецкий р-н, Черновицкая обл., Украина
Дата рождения03.02.1862
Дата смерти10.02.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Комарово, Кельменецкий р-н, Черновицкая обл., Украина
Место жительства
С 1870 по 1874
г. Единец, Молдавия
Место жительства
С 1874 по 1880
г. Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1880 по 1885
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1885 по 1895
г. Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1895 по 1897
Место жительства
С 1897 по 1903
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1903 по 1910
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1910 по 1922
Место жительства
С 1925 по 1926
г. Ашхабад, Туркмения
Место жительства
С 1926 по 1936
г. Ташкент, Узбекистан
Смерть
10.02.1936
г. Ташкент, Узбекистан