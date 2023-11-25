Гомзяков Матвей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гомзяков Павел Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1911
Сын: Гомзяков Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Гомзякова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гомзякова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно