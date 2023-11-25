Гомзяков Матвей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГомзяков Матвей Павлович

Гомзяков Матвей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гомзяков Павел Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1911

Сын: Гомзяков Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Гомзякова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомзяков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Гомзякова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомзякова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close