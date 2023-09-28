Вербанова Андр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Вербанова Евдокия Зиновьевна
Отец ребёнка: Вербанов Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Вербанова Матрена Зиновьевна
Отец ребёнка: Вербанов Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербанова Елена Зиновьевна
Отец ребёнка: Вербанов Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербанова Керана Зиновьевна
Отец ребёнка: Вербанов Зиновий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно