Вербанова Андр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Андр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Вербанова Евдокия Зиновьевна

Отец ребёнка: Вербанов Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Вербанова Матрена Зиновьевна

Отец ребёнка: Вербанов Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Елена Зиновьевна

Отец ребёнка: Вербанов Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Керана Зиновьевна

Отец ребёнка: Вербанов Зиновий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербанов Зиновий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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