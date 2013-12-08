Нагин Николай 23.07.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нагин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1961

Дата смерти

08.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1961

Отец: Нагин Виктор

Мать: Нагина (Зырянова) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагин Максим

Мать ребёнка: Нагина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагина Лидия

Рождение ребёнка
22.09.1985

Сын: Нагин Денис

Мать ребёнка: Нагина Лидия

Смерть
08.12.2013

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