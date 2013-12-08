Нагин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1961
Дата смерти08.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1961
Отец: Нагин Виктор
Мать: Нагина (Зырянова) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагин Максим
Мать ребёнка: Нагина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нагина Лидия
Рождение ребёнка
22.09.1985
Сын: Нагин Денис
Мать ребёнка: Нагина Лидия
Смерть
08.12.2013