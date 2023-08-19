Кузавков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1899 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузавкова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
20.02.1906 ст.
Сын: Кузавков Георгий Иванович
Мать ребёнка: Кузавкова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
28.06.1907
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кузавкова Евдокия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно