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Кузавков Иван Иванович

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.04.1899 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузавкова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
20.02.1906 ст.

Сын: Кузавков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Кузавкова Евдокия Романовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.06.1907

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кузавкова Евдокия Романовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузавкова Евдокия Романовна

Смерть
Неизвестно
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