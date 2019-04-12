Яблоков Леонид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблоков Леонид Васильевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

28.09.1941

Дата смерти

12.04.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1968 по 1972
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1972 по 2019
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
12.04.2019
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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