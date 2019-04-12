Яблоков Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1941
Дата смерти12.04.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1968 по 1972
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1972 по 2019
Смерть
12.04.2019