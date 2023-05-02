Пашков Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.2023

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2023

Отец: Мешков Василий Михайлович

Мать: Пашкова Елена Михайловна

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