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Асланукова Оксана Александровна
Асланукова Оксана Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1980
Пол
Женский
Отец
Ревякин Александр Николаевич
1959 г.р.
Мать
Ширяева Анна Ивановна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1980
Отец:
Ревякин Александр Николаевич
Мать:
Ширяева Анна Ивановна
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