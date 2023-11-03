Асланукова Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асланукова Оксана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1980

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1980

Отец: Ревякин Александр Николаевич

Мать: Ширяева Анна Ивановна

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