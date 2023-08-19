Смельчаков Александр Александров
Место рождения
Дата рождения23.03.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1893 ст.
Крещение
25.03.1893 ст.
Восприемники: Соликамского уезда Рождественского села священник Симеон Петров Красноперов и Кривецкого земского народного училища помощница учителя Таисия Константинова Пепеляева
Поручитель
24.04.1915 ст.
Богородское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Жених: псаломщик Соборо-Богородицкой церкви Лобано-Богородского села Пермского уезда Виктор Александров Смельчаков Невеста: дочь псаломщика Отчинно-Сретенского села Пермского уезда Александра Алексан... Показать все
Образование
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Обучался в Пермском епархиальном училище
Смерть
Неизвестно