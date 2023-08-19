Смельчаков Александр Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмельчаков Александр Александров

Смельчаков Александр Александров

Место рождения

Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.03.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1893 ст.

Отец: Смельчаков Александр Гавриилов

Мать: Смельчакова Людмила Симеонова

Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Крещение
25.03.1893 ст.
Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Восприемники: Соликамского уезда Рождественского села священник Симеон Петров Красноперов и Кривецкого земского народного училища помощница учителя Таисия Константинова Пепеляева
Поручитель
24.04.1915 ст.
Богородское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Жених: псаломщик Соборо-Богородицкой церкви Лобано-Богородского села Пермского уезда Виктор Александров Смельчаков Невеста: дочь псаломщика Отчинно-Сретенского села Пермского уезда Александра Алексан... Показать все
Образование
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Обучался в Пермском епархиальном училище
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close