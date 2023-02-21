Фролова (Азаренкова) Вера Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азаренков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Фролов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Фролов Антон Мануилович
Рождение ребёнка
Около 1918
Отец ребёнка: Фролов Антон Мануилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Антон Мануилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журкова Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Фролов Антон Мануилович
Смерть
Неизвестно