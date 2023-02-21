Фролова (Азаренкова) Вера Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Азаренкова) Вера Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азаренков Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Фролов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Фролов Антон Мануилович

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Фролов Иван Антонович

Отец ребёнка: Фролов Антон Мануилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Фролов Антон Мануилович

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журкова Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: Фролов Антон Мануилович

Смерть
Неизвестно
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