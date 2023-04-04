Белова Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1916 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1938

Сын: Белов Юрий Павлович

Отец ребёнка: Белов Павел Константинович

Еремеево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1941

Дочь: Белова Алла Павловна

Отец ребёнка: Белов Павел Константинович

Еремеево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Павел Константинович

Смерть
Неизвестно
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