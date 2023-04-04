Белова Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1916 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1938
Сын: Белов Юрий Павлович
Отец ребёнка: Белов Павел Константинович
Рождение ребёнка
19.06.1941
Дочь: Белова Алла Павловна
Отец ребёнка: Белов Павел Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно