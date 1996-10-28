Неверова (Рублёва) Анастасия
Место рожденияс.Нижний Гумбет Оренбургской области
Дата рождения26.11.1904
Дата смерти28.10.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904
Отец: Рублёв Макар
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
11.01.1926
Дочь: Андреева Александра
Отец ребёнка: Неверов Михаил
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
27.04.1927
Сын: Неверов Иван
Отец ребёнка: Неверов Михаил
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
04.11.1931
Сын: Неверов Семён
Отец ребёнка: Неверов Михаил
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
01.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неверов Михаил
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неверов Михаил
Смерть
28.10.1996
р п Маячный БашАССР
Похороны
Неизвестно
с Маячный Республика Башкортостан