Неверова (Рублёва) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова (Рублёва) Анастасия

Место рождения

с.Нижний Гумбет Оренбургской области

Дата рождения

26.11.1904

Дата смерти

28.10.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904

Отец: Рублёв Макар

Мать: не указана

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
11.01.1926

Дочь: Андреева Александра

Отец ребёнка: Неверов Михаил

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
27.04.1927

Сын: Неверов Иван

Отец ребёнка: Неверов Михаил

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
04.11.1931

Сын: Неверов Семён

Отец ребёнка: Неверов Михаил

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
01.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неверов Михаил

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Михаил

Смерть
28.10.1996
р п Маячный БашАССР
Похороны
Неизвестно
с Маячный Республика Башкортостан
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