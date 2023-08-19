Корнюков Василий Климентович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Корнюков Клим Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Крайников Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Корнюкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Корнюкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Корнюкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1863
Сын: Корнюков Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Корнюкова Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно