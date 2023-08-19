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Корнюков Василий Климентович

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Корнюков Клим Дмитриевич

Мать: не указана

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Крайников Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Корнюкова Ульяна Ивановна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Корнюкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Корнюкова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1863

Сын: Корнюков Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Корнюкова Ульяна Ивановна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнюкова Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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