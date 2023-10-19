Веремьянин Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеремьянин Михаил Сергеевич

Веремьянин Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1957

Отец: Веремьянин Сергей Егорович

Мать: Ягодницына Надежда Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close