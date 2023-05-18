Молоткова (Салова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1980
Отец: Салов Владимир
Мать: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молотков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молотков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молотков Виктор