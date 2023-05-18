Молоткова (Салова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоткова (Салова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1949 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1980

Отец: Салов Владимир

Мать: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
24.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молотков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молотков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молотков Виктор

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