Воробьёв Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Козина Анисия Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Михаил Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Гаврила Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Алексей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно