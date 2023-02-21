Воробьёв Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Козина Анисия Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Гаврила Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Алексей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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