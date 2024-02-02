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Григорий Иванов

Место рождения

Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1812

Пол

Мужской

Отец

С 1761 по 1762 г.р.

Мать

С 1762 по 1763 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.

Добавил:

ВC
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Место
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Рождение
Около 1780

Отец: Иван Исаев

Мать: Наталья Алексеева

Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Варвара Федотова

Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Смерть
Около 1812
Причина смерти: В молодом возрасте, рекрут, не вернулся
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