Григорий Иванов
Место рожденияВотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Иван Исаев
Мать: Наталья Алексеева
Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Варвара Федотова
Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Смерть
Около 1812
Причина смерти: В молодом возрасте, рекрут, не вернулся