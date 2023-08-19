Ахмылина (Филюшина) Домна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылина (Филюшина) Домна Фёдоровна

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Филюшин Фёдор Семёнович

Мать: не указана

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
30.04.1820

Муж: Ахмылин Никифор Евфимович

Рождение ребёнка
15.06.1821

Дочь: Ахмылина Агриппина Никифоровна

Отец ребёнка: Ахмылин Никифор Евфимович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Упоминание
1823
Упоминается как Параскева.
Рождение ребёнка
20.08.1824

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Ахмылин Никифор Евфимович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.01.1829

Дочь: Ахмылина Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Ахмылин Никифор Евфимович

Бракосочетание
09.11.1830

Муж: Клементий Андреев

Смерть
Неизвестно
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