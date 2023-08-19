Ахмылина (Филюшина) Домна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Филюшин Фёдор Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1820
Рождение ребёнка
15.06.1821
Дочь: Ахмылина Агриппина Никифоровна
Отец ребёнка: Ахмылин Никифор Евфимович
Упоминание
1823
Упоминается как Параскева.
Рождение ребёнка
20.08.1824
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Ахмылин Никифор Евфимович
Рождение ребёнка
19.01.1829
Дочь: Ахмылина Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Ахмылин Никифор Евфимович
Бракосочетание
09.11.1830
Муж: Клементий Андреев
Смерть
Неизвестно