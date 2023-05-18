Жабина Евдокия Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович
РС9
Рождение ребёнка
12.01.1844
Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович
РС9
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович
РС9
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Федора Михайловна
Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно