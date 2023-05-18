Жабина Евдокия Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Евдокия Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
РС9
Рождение ребёнка
12.01.1844

Сын: Жабин Макар Михайлович

Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
РС9
Рождение ребёнка
1850

Сын: Жабин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
РС9
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Федора Михайловна

Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Жабин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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