Лоскутова Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1911

Дочь: Лоскутова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Яковлев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Сын: Лоскутов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Яковлев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Михаил Яковлев

Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Мари-Солинская церковь
Смерть
Неизвестно
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