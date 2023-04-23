Лоскутова Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1911
Дочь: Лоскутова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Мари-Солинская церковь
Смерть
Неизвестно