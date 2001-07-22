Лоткина (Мордвинова) Дарья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти22.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кузнецова Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Лоткин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1937
Дочь: Шишкина Александра Ильинична
Отец ребёнка: Лоткин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Лоткин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Власова Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Лоткин Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2001
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область