Лоткина (Мордвинова) Дарья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоткина (Мордвинова) Дарья Константиновна

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Место рождения

Можаровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

22.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мордвинов Константин Андреевич

Мать: Мордвинова Агафья Андреевна

Можаровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кузнецова Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Лоткин Илья Михайлович

Рождение ребёнка
27.03.1937

Дочь: Шишкина Александра Ильинична

Отец ребёнка: Лоткин Илья Михайлович

Можаровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1940

Сын: Лоткин Геннадий Ильич

Отец ребёнка: Лоткин Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Власова Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Лоткин Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоткин Илья Михайлович

Смерть
22.07.2001
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
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