(Изотова (дер. Машкино)) Мавра
Место рождениядер. Машкова Новоторжского уезда
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Машкова Новоторжского уезда
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Ивановъ, Головорезово, Тверская Губерния Парфенъ
Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Ивановъ (дер. Головорезово) Яковъ
Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Ивановъ (дер. Головорезово) Агафонъ
Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван