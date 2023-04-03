(Изотова (дер. Машкино)) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Изотова (дер. Машкино)) Мавра

Место рождения

дер. Машкова Новоторжского уезда

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Машкова Новоторжского уезда
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Ивановъ, Головорезово, Тверская Губерния Парфенъ

Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Ивановъ (дер. Головорезово) Яковъ

Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Ивановъ (дер. Головорезово) Агафонъ

Отец ребёнка: Васильев (головорезово?) Иван

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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