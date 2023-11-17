Борисов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1934

Дочь: Борисова Алевтина Владимировна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
31.03.1936

Сын: Борисов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Борисова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Вера

Смерть
Неизвестно
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