Ремшуева Степанида Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Ремшуев Павел Константинович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Ремшуев Павел Константинович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ремшуев Павел Константинович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно