Ремшуева Степанида Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремшуева Степанида Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ремшуев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Ремшуев Павел Константинович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ремшуев Степан Павлович

Отец ребёнка: Ремшуев Павел Константинович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ремшуев Федор Павлович

Отец ребёнка: Ремшуев Павел Константинович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремшуев Павел Константинович

Смерть
Неизвестно
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