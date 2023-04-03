Бокачёв Кузьма Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1949
Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна
Рождение ребёнка
07.08.1954
Дочь: Цыбина Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна
Рождение ребёнка
19.04.1958
Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Галина) Кузьминична
Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокачёв Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно