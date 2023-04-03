Бокачёв Кузьма Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокачёв Кузьма Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бокачёв Семён Иванович

Мать: Бокачёва Акулина Кондратьевна

Рождение ребёнка
15.08.1949

Сын: Бокачёв Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна

Рождение ребёнка
07.08.1954

Дочь: Цыбина Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна

Рождение ребёнка
19.04.1958

Сын: Бокачёв Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Галина) Кузьминична

Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокачёв Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Бокачёва Екатерина Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокачёва Екатерина Фроловна

Смерть
Неизвестно
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