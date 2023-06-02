Шадрин Феодор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Филякова Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадрин Павел Федоров
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Место жительства
Неизвестно
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно