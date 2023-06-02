Шадрин Феодор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрин Феодор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Филякова Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Павел Федоров

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Место жительства
Неизвестно
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно