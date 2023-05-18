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Полякова Анастасия Аникиевна

Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Поляков Алексей-старший Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Ерофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Поляков Алексей-младший Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Ерофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Василий Ерофеевич

Смерть
Неизвестно
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