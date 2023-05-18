Полякова Анастасия Аникиевна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Поляков Алексей-старший Васильевич
Отец ребёнка: Поляков Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Поляков Алексей-младший Васильевич
Отец ребёнка: Поляков Василий Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно