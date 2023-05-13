Жидков Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1954
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1954
Рождение ребёнка
27.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жидкова Татьяна Иннокентьевна
Рождение ребёнка
07.01.1978
Сын: Жидков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Жидкова Татьяна Иннокентьевна
Рождение ребёнка
14.03.1986
Сын: Жидков Максим Владимирович
Мать ребёнка: Жидкова Татьяна Иннокентьевна