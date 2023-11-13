Строилин Дмитрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Строилин Матвей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972