Строилин Дмитрий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строилин Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Строилин Матвей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Строилина Анна Степановна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Строилина Анна Степановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Строилина Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строилина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Строилина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Строилина Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строилина Анна Степановна

Смерть
1972
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