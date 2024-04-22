Тихонов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Владимир Васильевич

Тихонов Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Тихонов Василий Тимофеевич

Мать: Василиса Семёновна

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Тихонова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Угольникова Евгения Ивановна

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1966

Сын: Тихонов Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Угольникова Евгения Ивановна

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1967

Сын: Тихонов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Угольникова Евгения Ивановна

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угольникова Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close