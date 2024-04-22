Тихонов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Тихонов Василий Тимофеевич
Мать: Василиса Семёновна
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Тихонова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Угольникова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Тихонов Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Угольникова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1967
Сын: Тихонов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Угольникова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно