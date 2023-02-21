Каржавкин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1979
Сын: Каржавкин Сергей Алекандрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.02.?
Сын: Каржавкин дмитрий александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана