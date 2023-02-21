Каржавкин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаржавкин Александр Федорович

Каржавкин Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1979

Сын: Каржавкин Сергей Алекандрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.?

Сын: Каржавкин дмитрий александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close