Андреева Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.
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Дети

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Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
05.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.?

Дочь: Криулина Наталия Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Андреев Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Геннадий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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