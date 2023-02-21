Андреева Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.?
Дочь: Криулина Наталия Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно