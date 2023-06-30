Вылегжанина Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылегжанина Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Вылегжанин Иван Ферапонтов

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Рождение ребёнка
1834

Сын: Вылегжанин Иван Ферапонтов

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Рождение ребёнка
1858

Сын: Вылегжанин Федор Ферапонтов

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Смерть
Неизвестно
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