Вылегжанина Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вылегжанин Иван Ферапонтов
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Вылегжанин Иван Ферапонтов
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Вылегжанин Федор Ферапонтов
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно