Бенецкая (Сукова) Елена Елиферьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБенецкая (Сукова) Елена Елиферьевна

Бенецкая (Сукова) Елена Елиферьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Галина Константиновна

Отец ребёнка: Бенецкий Константин Александрович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Бенецкий Константин Александрович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бенецкий Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Бенецкий Константин Александрович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Бенецкий Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бенецкий Константин Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close