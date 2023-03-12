Бенецкая (Сукова) Елена Елиферьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Галина Константиновна
Отец ребёнка: Бенецкий Константин Александрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Бенецкий Константин Александрович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бенецкий Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Бенецкий Константин Александрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Бенецкий Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно