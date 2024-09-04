Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1891

Отец: Питерсков Макей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Геннадий

Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Алексей

Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич

Рождение ребёнка
08.11.1924

Сын: Попов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич

Рождение ребёнка
02.10.1926

Сын: Попов Фёдор

Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич

Рождение ребёнка
21.01.1930

Сын: Попов Георгий

Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич

Смерть
Неизвестно

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