Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1891
Отец: Питерсков Макей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Геннадий
Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Алексей
Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич
Рождение ребёнка
08.11.1924
Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич
Рождение ребёнка
02.10.1926
Сын: Попов Фёдор
Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич
Рождение ребёнка
21.01.1930
Сын: Попов Георгий
Отец ребёнка: Курин - Попов Николай Елеферьевич
Смерть
Неизвестно