Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1751 и 1752
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1751 и 1752
Отец: Иван Степанович
Мать: Евфросиния Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Власий Федорович
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Григорий Федорович
Мать ребёнка: Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора
Смерть
Между 1787 и 1825