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Федор Иванович

Место рождения

Дор

Дата рождения

Между 1751 и 1752

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1721 и 1722 г.р.

Мать

Между 1718 и 1719 г.р.

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1751 и 1752

Отец: Иван Степанович

Мать: Евфросиния Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Власий Федорович

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Григорий Федорович

Мать ребёнка: Феодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора

Смерть
Между 1787 и 1825
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